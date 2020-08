Send by email

Ferite due donne che sono state trasportate al Pronto Soccorso dell'ospedale di Policoro

Un rocambolesco incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di ieri sulla strada provinciale Ferrandina-Macchia, che conduce sulla Basentana. Sono stati coinvolti tre veicoli, che per cause in fase di accertamento si sono scontrati tra di loro. Nell'impatto sono rimaste ferite due donne che sono state trasportate al Pronto Soccorso dell'ospedale di Policoro.



Sul posto sono prontamente intervenuti i Carabinieri della compagnia di Pisticci, i Vigili del fuoco e i sanitari del 118. Il traffico ha subito dei rallentamenti per consentire tutti i rilievi del caso e il recupero dei mezzi incidentati da parte del soccorso stradale della ditta Gruppo Fratelli Lascaro.