Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Il ragazzo è di rientro da una vacanza in Sardegna

Un ragazzo di 22 anni sarebbe risultato positivo al coronavirus a Matera. La notizia è giunta dopo che il giovane, di rientro da una vacanza in Sardegna si sarebbe sottoposto al test, che ha dato la positività.

Il ragazzo è asintomatico ed attualmente si trova come da protocollo in isolamento domiciliare. Secondo quanto si è appreso il giovane sarebbe andato in vacanza con un altro amico, il cui tampone è risultato negativo.