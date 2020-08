Il presidente Franciosa: competenze e professionalità rappresentative. Sarà quadriennio intenso

Si è svolto ieri a Barile presso la sala riunioni della Pro Loco Barile l’insediamento del neo eletto Comitato regionale Pro Loco Unpli Basilicata Aps per il quadriennio 2020/2024. Il Consiglio regionale Pro Loco Unpli Basilicata Aps presieduto dal Presidente Rocco Franciosa e composto da Saveria Catena, Rosa Fortunato, Antonio Barbalinardo, Rocco D'Elicio, Michele Zuardi e Rocco Stasi, su proposta del Presidente Franciosa ha eletto Antonella D'Andria Segretaria e Saveria Catena Vicepresidente. Lo Staff di Segreteria regionale eletto dal Comitato regionale sarà composto da Eufemia Telesca collaboratrice di segreteria, Rosetta Fulco consulente legale, Vito Sabia collaboratore Servizio Civile, Donato Mancusi consulente tenuta libri contabili, Daniele Bracuto consulente grafico, Leo Mancusi responsabile della sicurezza, Pino Di Lucchio collaboratore video/foto e Antonella D'Andria addetta stampa.

“I prossimi quattro anni saranno intensi – afferma il Presidente regionale Comitato Pro Loco Unpli Basilicata Aps Rocco Franciosa – sono molto fiero perché il neo eletto comitato rappresenta il variegato mondo Pro Loco lucano sia in termini territoriali che di competenze umane e professionali. Ringrazio per il lavoro svolto in passato - ci tiene a rimarcare Franciosa - i dirigenti del comitato uscente consapevole che il loro supporto non verrà mai meno per continuare nell’immediato futuro in sinergia con i neo eletti, a sostenere l’attività di promozione territoriale delle singole Pro Loco e a rafforzare la collaborazione con i Comuni, la Regione e l’Apt Basilicata auspicando un loro continuo sostegno istituzionale utile alla causa comune della valorizzazione turistica dell’intera Basilicata”. Il Consiglio regionale Pro Loco Basilicata Unpli Aps ha preso atto dei verbali di insediamento dei Collegi dei Probiviri e dell'Organo di Controllo revisori dei conti per il prossimo quadrienno che risultano così composti: Rossana Santoro Presidente Collegio dei Probiviri, Vincenzo Guerriero Segretario, Vito Sabia componente effettivo e Carmine Stigliano componente supplente; Vincenzo Lo Sasso Presidente Organo di Controllo revisori dei conti, Pasquale Gentile segretario, Donata Claps componente effettivo e Giuseppe Cotugno componente supplente. Il Consiglio regionale ha eletto la Commissione Premi Unpli Basilicata composta dal Maestro Pasquale Menchise Presidente, Rocco Franciosa, Antonella D'Andria, Rosa Fortunato, Michele Zuardi, Rocco Stasi, Antonio Barbalinardo, Rossana Santoro e Vincenzo Lo Sasso.

Il Consiglio regionale ha indetto per domenica 6 settembre 2020 ore 10 a Maratea l'Assemblea regionale per l'elezione del Consigliere Nazionale e dei delegati lucani all'assemblea elettiva nazionale Unpli del 7 e 8 Novembre 2020 a Padova. La Commissione verifica poteri per la prossima Assemblea elettiva sarà composta da Maria Santarsiero, Daniele Bracuto, Gaetano Vitale, Giovanni Moreno e Vincenzo Salvo. Nel corso della riunione sono intervenuti per un saluto il Consigliere Nazionale Unpli lucano Pierfranco De Marco, il Sindaco di Barile Antonio Murano e il Presidente della Pro Loco Barile Daniele Bracuto i quali hanno augurato un buon lavoro all'intero Comitato regionale.