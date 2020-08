Send by email

Sul posto è intervenuta anche la Protezione Civile. Le persone sono in buono stato di salute

I Vigili del fuoco di Potenza oggi alle 13.50 circa, sono intervenuti a Castelmezzano per la ricerca persona che era dispersa.

Attimi di tensione per una coppia di escursionisti, un uomo ed una donna impegnati nel percorso n°710 delle Dolomiti Lucane, durante il tragitto hanno perso l'orientamento, dopo qualche tentativo andato a vuoto per ritrovare la giusta strada, hanno subito contattato il 115 e seguendo le indicazioni fornite dagli operatori della Sala Operativa, hanno inviato la propria posizione con il cellulare.

I Vigili del fuoco, si sono portati immediatamente sul posto con una autopompa un fuoristrada ed una autovettura con sette unità, individuando subito la coppia.

Il ritrovamento è avvenuto alle ore 15.50 circa erano tranquilli e in buona salute, non è stato necessario l'intervento sanitario.

Sul posto alcuni volontari della Protezione Civile.