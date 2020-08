Il mezzo che ha preso fuoco era carico di balle di fieno

I Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Potenza in data odierna alle ore 14.35 circa, sono intervenuti nel comune di Spinazzola, in provincia di Bari per un incendio che ha interessato un autotreno. Giunta la richiesta di intervento, i Vigili del fuoco con il personale del distaccamento di Palazzo San Gervasio, si sono portati sulla S.P. 233 al Km 1 per domare la fiamme del mezzo che era carico di balle di fieno. All'arrivo sul posto si sono trovati di fronte al mezzo avvolto dalle fiamme.

Il conducente durante la marcia notava del fumo uscire dal vano motore, messo il veicolo in sicurezza sul bordo della strada, riusciva a sganciare il rimorchio salvaguardando il relativo carico. I Vigili del fuoco sono intervenuti con una autopompa, una autobotte ed un fuoristrada per un totale di sei unità. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per le verifiche del caso.