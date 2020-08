Si tratta di una coppia rientrata dalla Colombia e di un ragazzo ritornato dalle vacanze in Sardegna

Si registrano altri tre nuovi casi di Coronavirus in Basilicata, si tratta di un coppia di Tito di rientro dalla Colombia circa dieci giorni fa, e in isolamento appena rientrati presso un'abitazione di Picerno. La donna è di nazionalità colombiana invece l’uomo è italiano. Entrambi come da regolamento di sono sottoposti al tampone che purtroppo ha dato esito positivo.

Il terzo caso invece viene registrato a Rapolla, si tratta di un ragazzo che è ritornato dalle vacanze in Sardegna e che al momento si trova in isolamento domiciliare come da prassi presso la sua abitazione. Adesso in Basilicata con questi ultimi tre casi salgono a 14 le persone contagiate e che si trovano tutte in isolamento domiciliare.