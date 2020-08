Agli arresti domiciliari per aver violato più volte il divieto di avvicinamento all'ex moglie

Continuano a registrarsi episodi di stalking nei confronti delle donne. Agenti della Squadra Mobile e della Volante hanno proceduto all’arresto di un operaio materano, di anni 56. L’episodio è accaduto nella zona sud di questo centro. Nella serata, in S.O. è giunta richiesta d’intervento da parte di una donna la quale segnalava che il suo ex marito stava continuando a perseguitarla, nonostante fosse sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi da lei frequentati. Su posto, gli operatori di Polizia hanno appreso che la vittima,mentre era per strada in compagnia di una amica, aveva più volte visto transitare nelle immediate adiacenze l’uomo, a bordo della sua autovettura, il quale, rallentando la marcia, l’aveva fissata con tono minaccioso, per poi accelerare ed allontanarsi. In una di queste circostanze, si era quasi fermato e con il finestrino abbassato, l’aveva ingiuriata oltremodo. La donna si presentava in evidente stato di agitazione e profondamente scossa.

Mentre il personale operante raccoglieva dettagli su quanto accaduto, lo stalker è transitato nuovamente lì vicino ed è stato prontamente bloccato. Dagli accertamenti effettuati nell’immediato, si è constatato che quanto riferito dalla moglie corrispondeva al vero. Successivamente, si è inoltre appurato che l’uomo, da quando era stato raggiunto dalla misura coercitiva del Divieto di avvicinamento alla ex moglie, ne aveva più volte violato il tenore, appostandosi nei luoghi normalmente frequentati dalla signora, tempestandola di telefonate e fermandola per strada in varie circostanze. Considerata la ripetività delle condotte persecutorie e il rischio di reiterazione delle stesse, l’uomo è stato tratto in arresto per il reato di stalking e violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla ex moglie e sottoposto agli arresti domiciliari.