Sono tutti casi di rientro e che si sono sottoposti a tampone

Purtroppo diamo notizia di altri quattro casi di Coronavirus in Basilicata. Si tratta di due coniugi albanesi residenti a Rotondella, ad annunciarlo è lo stesso sindaco, entrambi erano già stati posti cautelativamente in isolamento fiduciario sin dal loro arrivo in paese. A Rapolla positivo un ragazzo che era stato in Sardegna insieme al primo caso che si è registrato nel piccolo centro della provincia di Potenza.

A Melfi infine positivo un 35enne, anche lui di rientro da un viaggio per le vacanze in Sardegna, si trova sin dal suo arrivo in isolamento domiciliare ed è stata subito avviata la catena dei contatti per individuare eventuali positivi. Con questi nuovi casi salgono così a 18 i contagiati da Coronavirus residenti in Basilicata.