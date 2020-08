L'incendio a quanto pare è stato di origine doloso

E' andata in fiamme nella giornata di oggi la passerella di legno che conduce i turisti a Craco. L'incendio a quanto pare, è stato di origine doloso. Sul posto si sono recati subito i Vigili del fuoco del comando provinciale di Matera insieme ad alcuni volontari che hanno spento le fiamme e bonificato l'intera area per evitare il propagarsi delle fiamme.

Il paese fantasma quindi non avrà per il momento il suo unico passaggio che conduce nelle case diroccate del borgo antico, distrutto e abbandonato dagli inizi degli anni ‘60 per l’inesorabile progredire di una frana, e che affascina migliaia di turisti che ogni anno in massa si recano in visita. I Carabinieri sono a lavoro per risalire ad eventuali responsabili che hanno appiccato il fuoco.