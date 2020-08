L'ufficiale ha tracciato un bilancio dell'attività svolta alla Legione Carabinieri di Basilicata

Il Generale di Brigata Rosario Castello, Comandante della Legione Carabinieri “Basilicata”, nella giornata di lunedì 24 agosto, è tornato a Matera. A riceverlo il Comandante Provinciale, Ten. Col. Samuele Sighinolfi ed i militari in servizio.

Per il Generale, pur nel rigoroso rispetto delle regole di distanziamento, è stata l’occasione per rivolgere il suo sentito saluto di commiato tracciando un bilancio complessivo del lavoro svolto nei 2 anni alla guida della Legione Carabinieri Basilicata. L’alto Ufficiale, infatti, il prossimo mese di settembre, raggiungerà la prestigiosa sede di Palermo dove guiderà il Comando Legione Carabinieri Sicilia.

Nel corso dell’incontro ha manifestato a tutto il personale sentimenti di plauso per l’impegno e la dedizione profusa nello svolgimento della quotidiana attività di controllo del territorio e di contrasto ad ogni forma di criminalità comune ed organizzata, lavoro svolto in un momento molto complesso per tutta la nazione, in cui l’Arma dei Carabinieri ha saputo confermarsi quale parte attiva delle piccole e grandi comunità locali, dimostrandosi sempre vicina alla popolazione e di concreto aiuto a chi aveva più bisogno.

Il Generale Castello ha, inoltre, proceduto alla consegna dell’Onorificenza dell’Encomio Semplice ai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Matera:

Tenente Giovanni Giacomobello, Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile;

Luogotenente “CS” Alessandro Calabrese;

Maresciallo Maggiore Giuseppe Guastamacchia;

Maresciallo Maggiore Arcangelo Lamola;

tutti distintisi nella conduzione di una brillante operazione di servizio, eseguita sotto il coordinamento della Procura di Matera, e che ha portato all’arresto, nel gennaio di quest’anno, di un gruppo dedito ai furti di materiale informatico nelle scuole delle province di Matera, Potenza, Taranto, Bari, Lecce, Foggia e Teramo.