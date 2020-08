Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Il conducente è stato trasferito d'urgenza in eliambulanza al San Carlo di Potenza

Spaventoso incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi all'ingresso del centro abitato di Pisticci, nei pressi della caserma dei Carabinieri, dove una Dacia è scivolata per oltre trenta metri d'altezza in una ripida scarpata. L'auto, con il solo conducente a bordo, che ha perso molto probabilmente il controllo del mezzo, è precipitata giù.

Coinvolta anche una seconda auto, una Fiat Panda, che però è rimasta sull'asse stradale senza gravi conseguenze per il conducente. Sul posto i Carabinieri della locale stazione per i rilievi del caso, i sanitari del 118 che dopo i primi soccorsi, hanno chiesto l'intervento dell'eliambulanza che ha trasportato d'urgenza l'uomo, un settantenne del posto, all'ospedale San Carlo di Potenza. A lavoro anche i mezzi della ditta Stigliano per il recupero del mezzo.