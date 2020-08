La piena dovuta all’apertura delle paratie della diga. Salvati dal nucleo SAF dei Vigili del Fuoco

I Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Potenza, oggi alle ore 19.10 circa sono stati impegnati nel soccorrere due persone nel comune di Missanello (Pz). Con il personale del distaccamento di Villa D'Agri, si sono portati sulle sponde del fiume Agri, per recuperare due persone, un uomo ed una donna, che colte dalla piena del fiume causata dalla apertura delle paratie della diga del Pertusillo, si sono rifugiate sull'argine più vicino a loro.

Dalla sede centrale di Potenza, sono intervenute sei unità del nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) con assetto alluvionale e con gommone che, giunti sul posto, provvedevano a trarre in salvo le persone in difficoltà che risultavano in buona salute e che non necessitavano di controlli sanitari. I Vigili del fuoco sono intervenuti con una autopompa, due fuoristrada ed un gommone per un totale di undici unità. Sul posto anche Carabinieri ed il Sindaco di Missanello.