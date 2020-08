Intervento delicato per una neoformazione a carico della parotide e della regione cervicale sinistra

Arriva una bella notizia dall’Ospedale “Giovanni Paolo II°” di Policoro, una vicenda di buona sanità, che spesso non viene pubblicizzata, ma quando si ha l’opportunità bisogna farlo. E’ il caso di un paziente operato presso il reparto di Otorinolaringoiatria e Chirurgia – Cervico Facciale diretto dal dottor Giacinto Asprella Libonati, che ancora una volta finisce sotto i riflettori per le sue grandi capacità e umanità. Come ricordiamo spesso, le buone notizie devono avere il “diritto di cronaca”. Di seguito pubblichiamo la lettera di ringraziamenti per le cure e l’assistenza ricevuta, inviata alla Direzione sanitaria dell’Asm con il Direttore facente funzioni Dr. Gaetano Annese e all’Assessore alla Salute, Politiche sociali della Regione Basilicata Rocco Leone.

«Esimio Direttore,

mi permetto di rubare pochi minuti del suo tempo, sono Francesco Pace, sono stato da poco operato presso il reparto di Otorinolaringoiatria e Chirurgia – Cervico Facciale del presidio Ospedaliero “Giovanni Paolo II°” di Policoro, per neoformazione a carico della parotide e della regione cervicale sinistra. Ritengo doveroso segnalare la straordinaria competenza professionale del Dr Giacinto Asprella Libonati che mi ha operato, la sua scrupolosità, nell’eseguire un intervento molto delicato con ovvi rischi, riuscito nel migliore dei modi grazie alla bravura del Dr Asprella. Con la sua affidabilità e gentilezza, ha saputo mettermi a mio agio, all’ingresso della sala operatoria. Qualità, quest’ultima di grande aiuto per affrontare con serenità le sofferenze e le ansie di quei momenti.

Il Dr Asprella, oltre alle eccellenti qualità professionali messe in atto nell’effettuare un cosi complesso intervento chirurgico, ha saputo in ogni momento essermi vicino per spiegarmi ogni cosa con grande semplicità, inoltre di grande disponibilità anche nel post intervento. In un periodo in cui l’opinione pubblica tende a porre accento soprattutto sugli aspetti negativi della sanità, io vorrei spezzare “una lancia” in favore di coloro che riportano in alto la professione medica e infermieristica. Tutto questo avviene nel reparto di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cerevico Facciale dell’Ospedale di Policoro. Molto spesso le eccellenze vengono cercate altrove quando, invece, spesso si hanno in casa. Quando un medico o in un equipe medica , ad un indiscutibile professionalità, si aggiungono l’empatia, l’umanità, il garbo, la gentilezza, la pazienza non si può restare indifferenti».

Claudio Sole