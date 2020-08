La ragazza è di rientro da una vacanza in Sardegna e al tampone fatto in aeroporto è risultata positiva

E' rientrata a Rionero in Vulture da una vacanza in Sardegna una ragazza 26enne che è risultata positiva al coronavirus. Come da protocollo all'arrivo all’aeroporto di Capodichino a Napoli è stata sottoposta a tampone, che ha dato esito positivo. E' asintomatica, si trova adesso in isolamento domiciliare presso la sua abitazione.

Adesso è in attesa di conferma da parte dei laboratori regionali. Nel frattempo è stata subito avviata la catena dei contatti per risalire ad eventuali altri positivi, tra questi anche i familiari più stretti. Pare infine, che con lei sono state in vacanza anche altre due persone, che attualmente si trovano in isolamento domiciliare e che sarebbero in attesa di conoscere l’esito dei prelievi.