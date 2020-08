La decisione presa in seguito al ricovero in terapia intensiva di un paziente positivo al Covid-19

All'ospedale "Madonna delle Grazie" di Matera sono state sospese, dal 27 agosto scorso, le attività chirurgiche programmate con la conseguente chiusura delle sale operatorie. Tale decisione è stata presa in seguito al ricovero in terapia intensiva di un ragazzo 26enne originario di Ginosa positivo al Covid-19. Tuttavia saranno garantiti soltanto gli interventi che rivestono carattere di emergenza e urgenza. Nelle settimane scorse sono giunte voci di protesta da parte di alcuni pazienti che, a causa dell’emergenza Coronavirus, aspettano ormai già da mesi un ricovero per intervento chirurgico e che adesso si vedranno posticipare ancora la propria attesa.

"Ora, capiamo le ferie estive degli operatori sanitari - affermano alcuni cittadini - ed un’attività che per forza di cose si riduce, capiamo l’emergenza Covid dei mesi scorsi che non è assolutamente da sottovalutare, ma ridurre ai minimi termini i servizi offerti da una struttura dove vengono fatti degli sforzi per mantenerla in vita, garantendo le attività ma sopratutto l’attrattività, considerato l’esodo dell’utenza nella vicina Puglia, non è del tutto comprensibile".