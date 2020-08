Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

La chiusura è dovuta alla presenza di "materiale instabile" dopo la verifica dei tecnici dell'Anas

A causa della "presenza di ulteriore materiale instabile" nelle aree soprastanti, la strada statale fondo Valle del Noce è stata chiusa su un tratto di circa 1,6 chilometri, nella zona fra Trecchina e Maratea in provincia di Potenza. Lo ha reso noto l'Anas attraverso un comunicato e dopo delle accurate verifiche.

La chiusura della strada è stata decisa dopo verifiche che i tecnici hanno fatto dopo che era stato messo sotto controllo un incendio. In particolare il tratto chiuso al traffico in entrambe le direzioni riguarda la strada statale 585 "Fondo Valle Noce" in località Maratea (tra il km 0 ed il km 1,600).