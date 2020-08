A lavoro diverse squadre dei Vigili del fuoco insieme alla Protezione Civile

A Nova Siri marina è divampato poco dopo le ore 13.30 un incendio di grosse dimensioni al camping Jonio che si trova all'interno della pineta. Le fiamme hanno avvolto improvvisamente una zona a ridosso della strada che conduce sul lungomare e alcuni villaggi turistici. A lanciare l'allarme sono stati alcuni passanti che hanno visto del fumo uscire dall'interno della struttura. Sono stati interessati dalle fiamme alcuni bungalow che si trovano all'interno del camping, che ricordiamolo non è funzionante da alcuni anni.

Sono arrivati immediatamente i soccorsi con i Carabinieri della locale stazione, la Protezione Civile e i Vigili del fuoco della postazione di Policoro. Anche il Sindaco Eugenio Lucio Stigliano si è recato personalmente sul posto per controllare la situazione. Al momento non si registrano danni alle persone. Sono in corso le indagini per ricostruire l'origine dell'incendio.