Le fiamme sarebbero state appiccate in diversi punti

Un vastissimo rogo è divampato a Maratea in Località Ogliastro e la frazione di Cersuta. Le fiamme hanno messo in serio pericolo anche alcune abitazioni presenti nella zona, tanto da valutare l’ipotesi di evacuazione per quelle più a rischio. Le fiamme sarebbero state appiccate in diversi punti con la presenza di sterpaglie per poi estendersi nel giro di pochissimi minuti.

Sul posto sono state impegnate diverse squadre dei Vigili del Fuoco che per diverse ore hanno lavorato assiduamente per spegnere l'incendio insieme alla Protezione civile e diversi volontari arrivati in aiuto. I Carabinieri insieme alla Polizia locale hanno monitorato la zona e avviato subito le indagini per risalire alle reali cause che hanno fatto divampare le fiamme.