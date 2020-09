Scontro frontale tra due auto deceduto un uomo ferita un'altra persona portta in ospedale

E' di un morto ed un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina presto sulla Ss 585 Fondovalle del Noce in territorio di Maratea. Lo scontro frontale tra due auto, una Fiat Panda e una Fiat Punto, ha causato il decesso del guidatore di quest'ultimo autoveicolo e il ferimento di un'altra persona, che è stata trasportata presso il Pronto soccorso dell'ospedale di Lagonegro.

L'impatto è avvenuto nei pressi del semaforo che regola la circolazione per la caduta massi dei giorni scorsi. Sul posto i Carabinieri, per i rilievi del caso e per risalire alla dinamica del sinistro stradale, i sanitari del 118 e personale dell'Anas. Il traffico ha subito dei rallentamenti per alcune ore.