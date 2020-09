Send by email

Sottoposti al test i primi 120 braccianti impegnati nei campi al momento del loro arrivo

Sono dieci i braccianti extracomunitari risultati positivi al coronavirus dopo i test effettuati in un centro di accoglienza allestito per la raccolta del pomodoro nell'ex Tabacchificio di Palazzo San Gervasio in provincia di Potenza.

L’Asp nel frattempo aveva provveduto a sottoporre a test i primi 120 braccianti impegnati nei campi al momento del loro arrivo sul posto. All’interno della struttura nei giorni scorsi era stata già allestita un’area attrezzata per permettere la quarantena in caso di possibili casi positivi. Intanto i controlli proseguiranno per evitare che possa diffondersi il virus tra gli altri lavoratori.