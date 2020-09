Send by email

Un cittadino risultato positivo al tampone rientrato nel suo comune di residenza, fuori regione, ha trascorso un periodo di vacanza insieme ad un'altra persona, risultata negativa, a Salandra, comune in provincia di Matera. Ad annunciarlo via social è stato il primo cittadino di Salandra Gianfranco Tubino che ha invitato i suoi cittadini a prestare la massima attenzione: “Non voglio creare inutili allarmismi ma dobbiamo essere realisti e prudenti ma soprattutto responsabili. In sintesi una coppia ha trascorso recentemente un periodo di ferie a Salandra ed al ritorno nel loro luogo di residenza una delle due è risultata purtroppo positiva.

Le due persone pare abbiano incontrato molte persone che sono già state informate saggiamente dagli stessi. Pertanto sentite dal sottoscritto le autorità sanitarie invito tutti coloro che hanno avuto contatti con i due ad osservare una settimana volontaria di quarantena evitando assolutamente di uscire ed eseguire subito dopo tampone o test sierologico. Seguiranno aggiornamenti, - ha concluso il sindaco - niente allarmismi, restiamo tranquilli”.