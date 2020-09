Send by email

Lavora nella vicina Puglia ed è adesso in quarantena preventiva nella sua abitazione

Ferrandina, centro in provincia di Matera, nella serata di ieri sera ha fatto registrare una positività al coronavirus. È stato proprio il primo cittadino, Gennaro Martoccia a darne la notizia. “È una cittadina quarantenne di Ferrandina – ha precisato Gennaro Martoccia, sindaco di Ferrandina, raggiunto telefonicamente dalla nostra redazione - che lavora come operatrice sanitaria nella vicina Puglia, ora in quarantena preventiva nella sua abitazione”.

Il comune ha già attivato tutti i protocolli previsti anche per i congiunti“. Nella giornata odierna - continua Gennaro Martoccia – faranno i tamponi, presso l’ospedale di Matera, anche i propri congiunti. Al momento abbiamo attivato le procedure di controllo riguardante i rifiuti perché nell’occasione diventano di tipo speciale e seguono una procedura molto particolare per lo smaltimento”.

Oreste Roberto Lanza