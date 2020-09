Send by email

Un ragazzo 30enne è risultato positivo al Coronavirus a San Severino Lucano. La scoperta è stata fatta dopo la comparsa di alcuni sintomi, che hanno subito insospettito e che hanno indotto il ragazzo a sottoporsi al tampone, che purtroppo è risultato positivo.

Adesso si trova in isolamento domiciliare come da protocollo, ed ha sospeso la sua attività lavorativa come autista di pullman di linea privata. Nel frattempo è stata attivata subito la catena dei contatti e verranno sottoposti al test anche i suoi familiari più stretti.