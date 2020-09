Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

L’uomo originario di Ancona si è sottoposto ad alcuni controlli nel reparto di Endoscopia Digestiva

Raccontiamo una storia di buona sanità, che arriva ancora una volta dall’ospedale “Giovanni Paolo II°” di Policoro, dove nel luglio scorso, un cittadino di Ancona, con una pregressa e lunga storia clinica, si è recato per una visita, nel corso della sua villeggiatura nella città jonica. In particolare l’uomo, si è sottoposto ad alcuni controlli nel reparto dell’Unità Operativa Semplice di Endoscopia Digestiva diretta dal dottor Roberto Cantore. Le ottime cure ricevute e la cortesia riscontrata, ha spinto l’anziano signore a scrivere una lettera di ringraziamento, in primis al dottor Cantore, ma anche al personale operante: Angela, Elisabetta e Nicola, Infermieri Professionali del reparto, dove l’uomo è stato accolto con professionalità.

La grande disponibilità dimostrata, si è manifestata anche dopo il suo rientro ad Ancona, dove ha sentito telefonicamente in diverse occasioni, il dr. Cantore, che ha dato altri utili consigli per proseguire le cure e riacquistare così uno stato di salute migliore. «Raramente, anzi quasi mai, - ha scritto nella lettera indirizzata alla direzione sanitaria e al personale del reparto - nella mia lunga vita mi era capitato di ricevere tanta attenzione da una struttura sanitaria. Ancora grazie ed un caloroso saluto a tutti».

Cla Sol