Per l'uomo di origini tarantine non c'è stato nulla da fare

Incidente stradale mortale nella tarda mattinata di ieri sulla strada Statale 92 in territorio di Anzi, in provincia di Potenza. A perdere la vita un centauro 41enne. Era a bordo della sua moto, una Yamaha di grossa cilindrata, quando improvvisamente ha perso il controllo del mezzo che si è andato a schiantare su un muretto a bordo strada. Per l'uomo di origini tarantine, non c'è stato nulla da fare, è morto a causa delle gravi ferite riportate.

Sono immediatamente arrivati i soccorsi con i sanitari del 118 per prestare le prime cure e richiesto subito l'intervento dell'eliambulanza. Sul posto anche i Carabinieri della locale stazione per i rilievi del caso e risalire alle reali dinamiche dell'incidente. A lavoro anche i dipendenti dell'Anas per il ripristino e la messa in sicurezza del manto stradale.