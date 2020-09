Sul posto sono intervenuti anche due Canadair ed un elicottero

I Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Potenza, in data odierna alle ore 10.30 circa, sono intervenuti a Melfi in provincia di Potenza per incendio bosco e vegetazione. I Vigili del fuoco del distaccamento di Melfi, arrivati in contrada San Giorgio ai piedi del Monte Vulture, si sono trovati di fronte ad un vasto incendio difficile da affrontare a causa della zona molto impervia, immediatamente allertato l'intervento del DOS (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) per richiedere l'intervento aereo.

Oltre alla presenza di diverse squadre terrestri sono presenti due Canadair ed un elicottero. I Vigili del fuoco sono intervenuti con una autopompa e due fuoristrada per un totale di sette unità. L'incendio è ancora attivo. Sul posto anche squadre di volontari.