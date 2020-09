Send by email

E' figlio ad una coppia di romeni risultati positivi alcune settimane fa

Tra i positivi al Coronavirus oggi in Basilicata risulta anche 11enne residente a San Giorgio Lucano, in provincia di Matera. Il ragazzino è figlio ad una coppia di romeni risultati positivi alcune settimane fa dopo essere rientrati dalla Romania.

Fortunatamente sia lui che i suoi genitori sono asintomatici, e sono come da disposizioni in isolamento domiciliare già da diverso tempo. Ricordiamo che San Giorgio Lucano nel pieno dell'emergenza epidemiologica dei mesi scorsi ha vissuto l'incubo della Residenza sanitaria assistenziale per anziani.