Il sindaco di Roccanova, “stiamo lavorando per risolvere il problema definitivamente”

Come concordato,i tecnici della regione Basilicata, hanno effettuato un nuovo sopralluogo lungo la strada che collega i comuni di Roccanova, Castronuovo Sant’Andrea e Chiaromonte. Arteria chiusa al chilometro 4.100 in località “Fosso di Roccanova” per una frana che ha interessato la sede viaria a causa delle notevoli precipitazioni avvenute tra la notte del 31 luglio e quella del giorno successivo.Una grossa voragine si è aperta, all’incirca a metà del percorso, facendo scivolare a valle, il grosso della carreggiata impedendo di fatto la percorribilità dei mezzi destinati nei centri interessati. Un danno che ha interessato oltre trecentocinquanta metri di strada quasi tutti ricadenti nel territorio del comune di Castronuovo Sant’Andrea, parte in quello di Roccanova e Chiaromonte.

Al fine di dare seguito rapidamente al ripristino della sede viaria interessata, i sindaci di Roccanova, Rocco Greco, di Chiaromonte, Viola Valentina, e Castronuovo Sant’Andrea, Antonio Bulfaro si sono ritrovati, alcuni giorni fa, presso il dipartimento infrastrutture e mobilità della regione Basilicata, insieme all’assessore Donatella Merra e il dirigente dell’Ufficio difesa del suolo ingegnere Di Bello, definendo gli interventi necessari, finanziari e tecnici, finalizzati alla riapertura in sicurezza della strada intercomunale appunto detta “Fosso di Roccanova”. “Abbiamo stimato insieme con gli uffici tecnici del comune di Roccanova e Castronuovo sant’Andrea, maggiormente interessati dalla frana – precisa il Rocco Greco sindaco di Roccanova, raggiunto telefonicamente dalla nostra redazione – che un intervento risolutivo del danno necessita di una risorsa finanziaria di oltre un milione e trecentomila euro.

Quindi stiamo cercando, insieme all’impegno del presidente Bardi, le risorse per risolvere il problema definitivamente”. Proprio i tempi sono la nota dolente del problema. “Il sopralluogo odierno aveva lo scopo – continua Rocco Greco – di verificare le condizioni tecniche per un intervento stralcio su un progetto più ampio per consentire, da qui a quindici giorni, il ripristino della viabilità anche se a senso unico alternato ma in sicurezza. Per intenderci l’obiettivo è quello di realizzare un progetto generale per accedere al finanziamento previsto per risolvere il problema. Nelle more, si farà un progetto a stralcio per rendere percorribile il percorso stradale temporaneamente”. Al momento la percorribilità temporanea può avere una data certa.“Se rispettiamo i tempi – conclude Rocco Greco – possiamo pensare ad una riapertura in sicurezza per fine settembre inizio ottobre, in attesa dell’intervento risolutorio”. Costituito, nell’immediatezza, un comitato di cittadini che chiede interventi rapidi di ripristino tenuto conto dell’imminente riapertura delle scuole.

Oreste Roberto Lanza