Si tratta di un 27enne a San Severino e di una 29enne a Lauria

A San Severino Lucano secondo caso di coronavirus nel giro di pochi giorni. Si tratta di un 27enne residente nel comune del Parco del Pollino, che si trova adesso in isolamento domiciliare. Da quanto si apprende non sarebbe da collegare al primo caso, anche se adesso verranno estesi i tamponi ai famigliari e a coloro che rientrano nella catena dei contatti. A Lauria invece una giovane ragazza 29enne è risultata positiva, facendo salire così a cinque il numero dei contagiati nella cittadina del Beato Domenico Lentini.

Lo ha comunicato il sindaco Angelo Lamboglia con un post su Facebook: "Ho appena appreso dal TGR di un'altra positività su Lauria. Nonostante non sia stato caricato nulla sulla piattaforma Covid, strumento ufficiale delle comunicazione ai sindaci responsabili anche dell'ordine e la sicurezza pubblica, apprendo che trattasi di un tampone effettuato ai contatti stretti dei positivi. In merito mi viene comunicato che si procederà, mantenendo l'isolamento, alla ripetizione dei tamponi nella giornata di domani per avere certezza dell'esito.

Invitando tutti alla calma e confidando nell'azione dell'autorità sanitaria che sta agendo in merito faccio un appello a tutti affinché, senza particolari allarmismi, non si prenda sottogamba la situazione e si rispettino quelle poche regole fondamentali per fronteggiare la pandemia in atto. Come ripeto da tempo abbiamo necessità di guardare avanti senza tornare indietro nonostante le difficoltà che questo percorso comporta. Insieme ce la faremo ne sono convinto. Domani comunque - conclude il primo cittadino di Lauria - provvederò ad inviare, a task force e regione, una nota volta a chiedere lumi ed ad individuare le responsabilità sulle fughe di notizie che rischiano di minare l'ordine e la sicurezza pubblica".