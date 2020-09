Send by email

La donna sarebbe scesa con un mezzo di trasporto pubblico dal nord Italia

Un caso di Coronavirus anche a Senise. Si tratterebbe di una giovane immigrata arrivata nella cittadina sinnica dal nord Italia, scesa con un mezzo di trasporto pubblico e sarebbe ospite di un centro accoglienza del posto. Da quanto appreso sarebbe partita a fine agosto per motivi personali e sarebbe rientrata pochi giorni fa. Come da prassi adesso verrà avviato l'iter all'interno della struttura per ricostruire la catena dei contatti.

La conferma di questo caso molto probabilmente potrebbe arrivare già nel consueto bollettino giornaliero regionale della task force, che comunica il numero dei tamponi processati e i casi positivi in regione. Seguiranno aggiornamenti sulla vicenda.