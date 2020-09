Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Si tratta di un contagio di importazione e nell'altro di un contatto di un soggetto già positivo

Altri due casi di Coronavirus a Policoro, lo annuncia il sindaco Enrico Mascia attraverso un post su Facebook. "È appena giunta comunicazione ufficiale dalle autorità competenti di due persone, già in isolamento fiduciario, risultate positive per Covid-19 a Policoro.

In un caso si tratta di un contagio di importazione e nell'altro di un contatto di un soggetto già positivo. I casi di positività per Covid-19 accertati a Policoro sono 9 di cui 2 domiciliati ma non residenti nel nostro Comune. Rispettiamo le norme anti-contagio vigenti".