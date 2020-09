Send by email

Dopo il caso registrato ieri altri due nella giornata di oggi

Altri due casi di Coronavirus a Senise. Si tratterebbe di un 40enne del posto che lavora presso una ditta di autotrasporti, che è risultato positivo al tampone. Insieme a lui sarebbe risultato positivo anche il figlio.

I due si trovano adesso in isolamento domiciliare ed è stata immediatamente attivata, come da protocollo, la catena dei contatti per cercare si risalire ad altri eventuali positivi. Questi due nuovi casi vanno cosi aggiunti a quello di ieri della donna immigrata di origini nigeriane. Al momento nella cittadina sinnica sono tre i casi di Covid-19.