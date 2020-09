Send by email

I Vigili del fuoco di Potenza sono stati impegnati dalle venti e trenta circa di ieri dieci settembre, per la ricerca di una persona, un uomo di Lavello, che allontanatosi dalla propria abitazione di quel comune, non ha fatto rientro. I familiari allarmati ne avevano fatto denuncia. I Vigili del fuoco sono accorsi sul posto in seguito all'attivazione del piano provinciale di ricerca persona da parte della Prefettura di Potenza e sono intervenuti con la squadra di Melfi (5 unità e due mezzi) e una unità di comando avanzata, una sala operativa con personale specializzato nella topografia applicata al soccorso (1 mezzo 3 unità).

Le ricerche dell'anziano signore, partite da Lavello, sono andate avanti per tutta la notte fino alle sette circa odierne quando la persona è stata ritrovata dalla squadra dei vigili del fuoco a Rionero nei pressi della provinciale per il monte Vulture e affidata ai controlli del personale sanitario del del 118. Hanno partecipato alle ricerche i Carabinieri, la Croce Rossa e le squadre di volontari.