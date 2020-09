Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

La vincita fortunata è avvenuta nella ricevitoria e tabacchi nella frazione di Cropani

Clamorosa vincita a San Severino Lucano, dove un fortunato giocatore si è aggiudicato la bella cifra di un milione di euro al Milion Day. La somma è stata conquistata grazie ad un sistema ridotto di otto numeri al costo di cinque euro presso la ricevitoria e tabacchi della signora Domenica Sbano che si trova nella frazione di Cropani.

Si tratta della centoventunesima vincita milionaria con un sistema ridotto, nell'estrazione avvenuta due giorni fa, esattamente il 9 settembre. Raggiunta telefonicamente la signora è apparsa emozionata e felice: "Sono felicissima, perchè non capita tutti i giorni una cosa del genere. Purtroppo non sappiamo chi sia stato il fortunato vincitore, perchè quel giorno da noi sono transitati parecchi clienti, molti anche da fuori. Però devo essere sincera, sono davvero molto contenta per aver regalato una gioia del genere".

La notizia è rimbalzata subito nel piccolo centro nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, ed ha fatto gioire un'intera comunità. Per la cronaca, va detto che dall’inizio dell’anno la Lottomatica ha distribuito complessivamente premi per oltre 800 milioni di euro su tutto il territorio nazionale.

Claudio Sole