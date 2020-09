Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

È partita come da prassi l'indagine epidemiologica che servirà a tracciare i vari contatti

A Lauria si registra un nuovo caso di Coronavirus, ad annunciarlo è il sindaco Angelo Lamboglia attraverso un post su Facebook: "Ho appena sentito l'autorità competente che mi comunica una ulteriore positività su Lauria. Trattasi di persona che si è sottoposta a tampone, con conseguente isolamento, non appena rientrata dalle vacanze (partenza sabato-rientro ieri) e che non è riconducibile ai casi già registrati.

È partita, come da prassi, l'indagine epidemiologica che servirà a tracciare i vari contatti. Come continuo a ripetere manteniamo la calma e rispettiamo quelle poche regole fondamentali per il contenimento del contagio. Insieme ce la faremo se riusciremo ad essere una comunità coesa e solidale".