Il Gup del tribunale di Potenza ha pronunciato la sentenza per l'omicidio dell'autotrasportatore

Condannati con 90 anni di carcere per l'omicidio dell'autotrasportatore barcellonese Carmelo Martino Rizzo ucciso il 4 maggio del 1999. Il Gup del tribunale di Potenza, Antonello Amodeo, ha emesso la sentenza a carico di Basilio Condipodero, 46 anni, Giovanni Rao, 59 anni e Sam Di Salvo, 55 anni, tutti di Barcellona Pozzo di Gotto, condannati ciascuno a 30 anni di reclusione. Per il giudice sono loro i mandanti dell'omicidio avvenuto in una piazzola di sosta dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria, nei pressi di Lauria. Assolto per non aver commesso il fatto il collaboratore di giustizia Carmelo D’Amico. La procura di Potenza aveva chiuso le indagini a venti anni di distanza dai fatti.

La vittima all'epoca dei fatti aveva 27 anni. Secondo quanto ricostruito dalla Procura e dalla Direzione distrettuale antimafia di Potenza, sulla base delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Carmelo D’Amico, Rao e Di Salvo furono i mandanti dell’omicidio, avvenuto 21 anni fa per ritorsione nei confronti dell’autotrasportatore, accusato, si legge nell’ordinanza “dalla famiglia mafiosa barcellonese di aver partecipato al furto di un escavatore ai danni di una ditta che pagava il pizzo e che quindi era sotto la protezione della criminalità organizzata barcellonese.