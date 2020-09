Send by email

Stava consegnando della merce ad un'attività commerciale di Senise quando improvvisamente è stato colto da malore ed è deceduto. E' morto così nella tarda mattinata di oggi un uomo originario di Sala Consilina, che lavorava con un corriere espresso. Si era recato nella cittadina sinnica con un furgone della ditta per la quale lavorava, per le solite consegne giornaliere. Improvvisamente colto da malore ha costretto i presenti a chiedere i soccorsi dei sanitari del 118.

Arrivati prontamente sul posto i sanitari hanno tentato invano di rianimarlo, chiedendo anche l'intervento dell'elisoccorso. Purtroppo per il 50enne non c'è stato nulla da fare, sono stati inutili i tentativi di soccorso. Al momento si trova presso la camera mortuaria del cimitero di Senise in attesa di essere trasportato nel suo comune di origine nel salernitano.