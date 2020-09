Send by email

Negli interrogatori di garanzia davanti al gip di Matera Angelo Onorati, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere i quattro giovani arrestati dalla Polizia per la violenza sessuale di gruppo subita da due turiste minorenni inglesi, di 16 e 15 anni, durante una festa in una villa

di Marconia di Pisticci provincia Matera la notte tra il 7 e l'8 settembre scorso. Nelle prossime ore quindi dovrebbero essere convalidati gli arresti di Michele Masiello, di 23 anni, Alberto Lopatriello (22), Alessandro Zuccaro (21) e Giuseppe Gargano (19).