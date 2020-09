Nell'impatto ha avuto la peggio la motocicletta con il suo conducente

Rocambolesco incidente stradale nel centro cittadino di Policoro in via Massimo D'Azeglio poco prima delle ore 20:00 di questa sera. Ad essere coinvolte un'automobile ed una moto. Ad avere la peggio la motocicletta con il suo conducente che ha riportato ferite varie.

Sul posto sono prontamente intervenute due pattuglie dei Carabinieri della locale Compagnia per i rilievi del caso e per veicolare il traffico che ha subito dei rallentamenti. Sono in corso adesso gli accertamenti per risalire alle reali dinamiche del sinistro stradale.