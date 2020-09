L'impatto tra le due auto è avvenuto sulla carreggiata sud, al confine con la Calabria

Rocambolesco incidente stradale oggi, poco dopo le ore 12.30, sulla strada Statale 106, nella carreggiata in direzione sud, nei pressi di Nova Siri al confine con la Calabria. Coinvolte due auto, una Citroen C3 e una Mercedes classe A, con alla guida una ragazza di origini calabresi e un uomo lucano. Per cause in fase di accertamento, uno dei due veicoli nell'urto si è capovolto, arrestando la propria corsa in mezzo alla carreggiata.

Fortunatamente per i due malcapitati soltanto qualche escoriazione con tanto spavento. Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato soccorso, i Carabinieri, la Polizia stradale e i mezzi della ditta Stigliano per il recupero dei mezzi incidentati e la messa in sicurezza dell'arteria. Il traffico ha subito dei rallentamenti per consentire tutte le operazioni di soccorso e i rilievi del caso da parte degli organi competenti intervenuti.