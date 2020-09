Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Il fuoco ha minacciato anche alcune abitazioni presenti nella zona

Nella tarda mattinata di oggi poco dopo mezzogiorno un incendio è divampato a Policoro a ridosso della strada Statale 106. In fiamme una zona boschiva con sterpaglie e alcuni alberi di alto fusto. Il fuoco ha minacciato anche alcune abitazioni presenti nella zona, ma l'intervento di alcuni volontari prima e dei Vigili del fuoco dopo, ha evitato il propagarsi dell'incendio.

Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del fuoco della locale stazione che hanno impiegato circa un'ora per spegnere le fiamme e per le operazioni di bonifica dell'intera zona, per evitare successivi focolai.