Nel tardo pomeriggio di ieri poco dopo le ore 17.30 un altro incidente stradale si è verificato sulla strada Statale 106, nei pressi dell'uscita per Scanzano Jonico nord, in direzione Taranto. Coinvolte due auto, una Peugeot 208 e una Lancia Y, che per cause in fase di accertamento si sono urtate tra di loro, causando il ribaltamento di un veicolo che è andato a sbattere contro le barriere di protezione.

Fortunatamente per i due occupanti dei mezzi soltanto delle escoriazioni con tanto spavento. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno medicato i due malcapitati. A lavoro anche due pattuglie della Polstrada per i rilievi del caso e per veicolare il traffico che ha subito dei rallentamenti con delle lunghe code in carreggiata. Per il recupero dei mezzi incidentati è intervenuta la ditta Stigliano che ha provveduto così alla messa in sicurezza dell'arteria.