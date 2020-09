Sono andati in fumo circa quindici ettari di vegetazione con diversi alberi

I Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Potenza, nella serata di ieri poco dopo le ore 19.00, sono intervenuti a Melfi per domare un incendio all'interno di un bosco in c.da Serre. Arrivati sul posto allertati da alcuni passanti, si sono trovati di fronte ad un vasto incendio difficile da affrontare essendo presenti in zona delle masserie con abitazioni, stalle e fienili.

A tal proposito per presidiare questi insediamenti rurali, è stato necessario far intervenire anche il personale VV.F. del distaccamento di Pescopagano. Sono andati in fumo circa quindici ettari di vegetazione con diversi alberi. Fortunatamente non è stato necessario evacuare. I Vigili del fuoco sono intervenuti con due autopompe e due fuoristrada per un totale di dieci unità.