Anno scolastico cominciato per quasi 74 mila studenti lucani

Distanziamento, mascherine, raccomandazioni ripetute ancora più spesso da genitori e nonni hanno caratterizzato l'avvio dell'anno scolastico per 73.912 studenti della Basilicata che, stamani, sono tornati in 4.093 classi in un clima un po' incerto ma fiducioso: solo una decina di comuni hanno deciso di tenere ancora chiuse le scuole.

Il prolungamento delle vacanze è stato deciso dai sindaci o a causa dell'epidemia (in alcuni paesi vi è un certo numero di positivi e si è preferito aspettare, come nel caso di San Severino Lucano), oppure per concludere lavori di ristrutturazione, o anche per sanificare gli ambienti dopo l'installazione dei seggi elettorali (in una scuola di Matera dove l'attività didattica resterà sospesa solo oggi). A Matera stamani sono stati inaugurati quattro container installati nell'area della scuola elementare di rione San Pardo, per rendere sicura la distanza di sicurezza fra gli alunni.