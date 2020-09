Send by email

Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, poco prima delle ore 14.00, sulla strada statale 407 Basentana, al chilometro 96 in territorio di Bernalda. Il bilancio è pesante, con un morto ed un ferito grave. La dinamica è al momento incerta, ma molto probabilmente si tratta di uno scontro frontale, che ha visto coinvolte due auto. La causa potrebbe essere riconducibile all'asfalto reso viscido dalla pioggia.

Sul posto sono prontamente intervenuti la Polstrada e i sanitari del 118, che dopo i primi soccorsi, hanno trasportato d'urgenza un ferito grave presso il Pronto Soccorso dell'ospedale di Policoro per accertamenti. Il traffico ha subito dei rallentamenti, con la strada chiusa per effettuare tutti i rilievi utili per risalire alla reale dinamica del caso, e consentire il recupero dei mezzi ad opera della ditta Gruppo Fratelli Lascaro.

Seguiranno aggiornamenti.

