E' notizia della tarda mattinata di oggi di un cittadino residente a Scanzano Jonico risultato positivo al Coronavirus. Si tratta di una persona rientrata nei giorni scorsi dall’estero e che appena arrivato ha rispettato, come da prassi, la quarantena.

Il tampone eseguito nei giorni scorsi ha dato esito positivo e adesso è partita subito la consueta catena dei contatti per cercare di risalire ad eventuali soggetti positivi. A darne notizia anche il consigliere regionale Pasquale Cariello che ha diffuso attraverso i social la notizia, tranquillizzando la cittadinanza: "la situazione è sotto controllo, per tanto invito i cittadini a non farsi prendere dal panico e a utilizzare la mascherina".