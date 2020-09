Send by email

Quattro casi sono stati scoperti al Pronto Soccorso dell'ospedale di Lagonegro

In Basilicata si registrano 47 nuovi positivi. Una 93enne è morta nella notte al San Carlo di Potenza, dove era ricoverata nel reparto di malattie infettive. L'anziana residente a Paterno era ospitata in una RSA di Marsicovetere, dove nella notte è stato scoperto un focolaio di contagi con 28 tamponi positivi. Di cui 20 tra gli ospiti e 8 tra gli operatori sanitari, che risultano tutti asintomatici e in isolamento all'interno della Residenza Sanitaria.

Quattro casi sono stati scoperti al Pronto Soccorso dell'ospedale di Lagonegro, tra cui una donna incinta giunta dalla Calabria nell'ospedale lucano. Gli altri tre riguardano un cittadino di Lauria, San Severino Lucano, ed infine un operatore sanitario. La positività è emersa nel corso di controlli di routine. Nella tarda serata di ieri una famiglia di quattro persone è risultata positiva a Potenza. Altri tre a Venosa, uno a Tramutola, uno a Pescopagano, uno a Melfi, uno a Pietragalla, uno a Rapolla e tre a Matera di cui due sono residenti ad Altamura.