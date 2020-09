La catena dei contatti scattata immediatamente ha fatto emergere questi nuovi casi

A Senise si registrano altri quattro casi di Coronavirus. I tamponi eseguiti hanno dato alla luce la positività di quattro soggetti collegati alla famiglia della donna risultata contagiata nei giorni scorsi insieme a suo figlio di circa due anni.

La catena dei contatti che è scattata immediatamente, ha fatto emergere questi nuovi casi, che fortunatamente hanno dato parere negativo per altri famigliari e in particolare per tre fratelli che gestiscono un'attività commerciale molto conosciuta in paese. Al momento tutti sono in isolamento domiciliare rispettando le norme come da protocollo e in attesa dei tamponi di conferma.