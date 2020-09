Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Soltanto uno risulta essere sintomatico ed è stato ricoverato in ospedale, tutti gli altri sono asintomatici

Un focolaio di coronavirus è stato scoperto in una casa di riposo di Marsicovetere, in Val d'Agri, dove sono stati individuati 22 casi di positività fra gli anziani e otto fra gli operatori e da dove proveniva una donna di circa 90 anni morta nella giornata di ieri nell'ospedale "San Carlo" di Potenza, diventando così la 29/a vittima del Covid-19 in Basilicata dall'inizio dell'emergenza sanitaria.

La notizia è stata diffusa dal presidente della Regione, Vito Bardi, con un messaggio nel quale ha precisato che si tratta di "un dato che non ci deve spaventare". Tra i 30 positivi della Rsa - ha precisato il dipartimento salute della Regione - "soltanto uno è sintomatico ed è stato ricoverato in ospedale, tutti gli altri sono asintomatici".