Otto indagati, di cui quattro sono in carcere dallo scorso 11 settembre

Dopo circa otto ore, alle quali vanno aggiunte le 12 di sabato scorso, nel Palazzo di giustizia di Matera, si è concluso nella serata di ieri l'incidente probatorio sulla violenza sessuale di gruppo subita da due turiste minorenni inglesi, in vacanza in Basilicata, durante una festa in una villa di Marconia di Pisticci la notte tra il 7 e l'8 settembre scorso.

Su decisione del gip Angelo Onorati, oggi non c'è stato il riconoscimento degli otto indagati, quattro dei quali in carcere dallo scorso 11 settembre, da parte della ragazzina inglese ascoltata.